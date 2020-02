Storm zorgt voor vertraging bij Bergse bouwclubs

Voorzitter Ton Hopmans van bouwclub Wij ziet in de vertraging gelukkig ook een voordeel. ,,Alles wat we nu nog binnen doen, hadden we eigenlijk buiten in de kou moeten afwerken.” Dat er in het weekend veel optochten zijn afgelast, raakt de bouwers, vertelt Hopmans. ,,Dat is iets waar je niet op hoopt. We hebben dat hier in Krabbegat een keer meegemaakt. In 1990. Toen was het te stormachtig en hebben we het jaar erop met twee wagens gereden. Maar dan zit je met extra opslag gedurende het jaar en tijdens de optocht heb je een dubbele bezetting van mensen nodig. Dat is ook niet ideaal.”