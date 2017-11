Stoomwalsrock en elektronische grooves tijdens Made in Belgium

Op het hoofdpodium in de zaal van Gebouw-T stonden drie acts die volgens Nick Claes uit Gent alleen al een zaal van dit formaat in België uit zouden doen verkopen. Het verbaasde hem dat dat hier niet het geval was.

Elektronisch groovy jasje

Voor de ruim 400 bezoekers (met een niet gering percentage Belgen) was het programma waarschijnlijk net te alternatief. Opener Tout Va Bien, waarachter zich de singer-songwriter Jan-Wouter van Gestel schuil gaat, bracht nochtans pakkende songs in een licht elektronisch groovy jasje waarop het lekker bewegen was en afsluiter Compact Disk Dummies bleek een schoolvoorbeeld van een modern duo dat elektronica, rock en pop tot een uiterst dansbaar fenomeen omkneedde. Harde technobeats gingen hand in hand met meezingbare refreinen en wild danswerk van het publiek. De afsluiter Remain In Light, met op het scherm een digitaal kinderkoor met doodshoofdjes, was niet alleen hilarisch, maar ook artistiek gezien een hoogtepunt.

Vlaamse popmuziek

Het oudere nummer Champagne, van hun debuut, werd met gejuich ontvangen. Made In Belgium bood echter nog veel meer. Zoals het een echt festival betaamt kon de bezoeker ook voor andere, minder gekende namen kiezen elders in het gebouw. Het gemis aan een kleine zaal in Gebouw-T doet zich dan voelen. In de T-Up, boven het cafégedeelte in de foyer, werden drie tot op heden best bewaarde geheimen van de Vlaamse popmuziek gepresenteerd, in een vanwege de krappe behuizing en het ontbreken van een podium uitgeklede versie (zonder drummers en bassisten).