Stoeptegel op de kar, plant mee naar huis: ‘Hoe meer groen, hoe beter’

Met deze actie wil de gemeente Steenbergen bewoners stimuleren hun tuinen groener te maken. Alle beetjes helpen. In groenere tuinen kan regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Bovendien is meer groen goed voor de gezondheid van mens en dier.

Populaire planten

De baardbloem werd, volgens De Vrijer, het meest gekozen. Afgelopen zaterdag stond ze ook al in Steenbergen met de actie. Daar werden in totaal vijftig tegels ingeruild. ,,Mensen reageren heel enthousiast op de actie”, vertelt Lakeman. ,,Ze vinden een groene omgeving belangrijk en vertellen bijvoorbeeld spontaan dat ze ook zonnepanelen hebben.”

Uitzoeken

De Kruislanders die komen hoorden vaak via Facebook van de actie. Enkele voorbijgangers die nog van niets wisten, kwamen later terug met een tegel. Op de valreep kwam Kees Cools nog met een zware tegel in een boodschappentas een zware tegel: ,,Ik vind dit een leuk idee. Hoe meer groen, hoe beter. Daar zijn ze in Glasgow ook mee bezig.” Cools ging naar huis met een pot lampenpoetsergras in de tas.