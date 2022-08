Stoepkrijten en kloslopen: Onder de Panne neemt Halsterse jeugd 50 jaar mee terug in de tijd

HALSTEREN - Een halve eeuw jong is Kindervakantiespel Onder de Panne, dus wordt de jeugd uit Halsteren deze week vijftig jaar mee terug in de tijd genomen.

Geen springkussens dus deze maandag, want die had je in 1972 nog niet. Wel kloslopen, tollen, eendjes vissen. En stoepkrijten. Het Vogelenzangplein staat vol creaties van de 200 deelnemertjes. Ook het Lezende Meisje moet eraan geloven. Het bronzen beeldje uit 1978 heeft plots sandaaltjes van krijt en gekleurde haartjes.

,,Wat water en is ze is weer schoon", lacht Dion Maas (24), een van de 45 begeleiders die vandaag actief is. Als animator op vakantieparken is hij wel wat gewend. Dus ook vragen als: ‘Meneer, ik heb dorst.’ Of: ‘Waar is mijn tas, ik moet me insmeren van mijn moeder.’ Gelukkig loopt ook de AIVD rond, de Alterse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Volledig scherm Geen moderne springkussens maar ouderwets kloslopen op het Mastboomplein in Halsteren tijdens kindervakantiespel Onder de Panne. © Peter Braakmann/Pix4Profs

Professor Fixnix

Op het Mastboomplein duikt Merijn Oerlemans, inmiddels landelijk actief als acteur en musicalster, op in de rol van professor Fixnix. ,,Als kind deed Merijn al mee hier en hij komt gelukkig nog graag terug om de kinderen te vermaken", vertelt Paul Schut (43), zelf al drie decennia betrokken bij Onder de Panne. ,,Zo heb ik mijn vrouw leren kennen.”

Volledig scherm Op het Mastboomplein in Halsteren brengt professor Fixnix (Merijn Oerlemans, midden) een bezoekje aan de jubileumeditie van Kindervakantiespel Onder de Panne, dat het 50-jarig bestaan viert. © Peter Braakmann/Pix4Profs

Veel spelweken stammen uit de jaren 70, weet Schut. ,,Op vakantie gaan was toen nog niet zo vanzelfsprekend, sommige ouders hadden er het geld niet voor. En zo konden hun kinderen toch een leuke tijd hebben.”

Nog altijd behoefte aan

Vijftig jaar later merkt hij dat er nog steeds behoefte aan is. ,,Vaak gaan mensen nu eerst op vakantie, maar blijft er bij terugkeer nog tijd over om te vullen met iets anders dan Netflix of PlayStation.”

Zoals lekker buiten spelen bij het jubilerende Onder De Panne, elke dag tien jaar dichter bij het nu. ,,Dus vrijdag op De Beek staan de luchtkussens er wel hoor", verzekert Schut. ,,Dan verwachten we zo'n 300 kinderen.”

Volledig scherm Eendjes vissen, dat hoort erbij wanneer je als Kindervakantiespel Onder de Panne 50 jaar bestaat en teruggaat in de tijd van de oud-Hollandse spelletjes. © Peter Braakmann/Pix4Profs