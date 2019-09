Stoeltjes van Pi-Air Tribune VV Steenbergen in brand gestoken

Wim van der Weg, secretaris van de club, baalt als een stekker: ,,We hebben vorig jaar de tribune gerenoveerd. Zo hebben we de houten banken vervangen door ongeveer 150 kuipstoeltjes. Sindsdien is er eigenlijk niks gebeurd. Tot afgelopen weekend.” Er werd geprobeerd om zes stoeltjes in brand te steken. ,,En die stoeltjes zijn van plastic. Dus dat smelt", vertelt Van der Weg. ,,Verder was er ook een stoel afgebroken. En in de nacht van woensdag op donderdag hebben ze er nóg een afgebroken. In totaal zijn dus acht stoeltjes vernield.”