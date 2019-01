Stijgende bouwkosten in West-Brabant: ineens moest er één miljoen bij...

update Brand in leegstaand kantoor­pand Hoogerhei­de: ‘Eerst een knal, daarna gelijk vlammen’

6:13 HOOGERHEIDE - In een leegstaand kantoorpand van Imtech aan de Voltweg in Hoogerheide woedde zaterdagavond een uitslaande brand. Het is ontstaan in een CV-ruimte en op het dak.