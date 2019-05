Stichting wil meer aandacht voor prominente Bergenaar Anton van Duinkerken

In de jaren ‘20 schreef Van Duinkerken een manifest over Vastenavend. Het was in die tijd erop of er onder, voor het evenement in Bergen op Zoom. ,,De katholieke kerk was niet blij met het feest in die tijd. Het werd gezien als godslasterlijk. Dat manifest was een steuntje in de rug. Men realiseerde zich dat het een maatschappelijke functie heeft.”