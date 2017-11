Stichting Vrienden van het Markiezenhof in Bergen op Zoom trakteert op plaquette en historisch stripboek

De stichting met zo'n 100 vrienden viert in 2018 het 50-jarig bestaan. In 1963 begonnen als burgercomité om het Markiezenhof ingericht te krijgen met kunst en historische voorwerpen -het wandtapijt in de Hofzaal en een hemelbed zijn daar bekende voorbeelden van- is de stichting uitgegroeid tot belangenbehartiger en promotor van de Bergse stadsparel. ,,Wij doen nog steeds aankopen voor het Markiezenhof, maar we willen het museum vooral op de kaart zetten. Meer mensen trekken, vooral jongeren'', zegt Han Verbeem namens de vriendenstichting.



In het stadspaleis werd donderdagavond alvast de aftrap gegeven voor het jubileumjaar. Voor het Markiezenhof was er een plaquette naar ontwerp van de in 2011 overleden beeldhouwer Felix van der Linden. Hij vervaardigde eerder voor de beeldentuin van het Markiezenhof het beeld van De Ruiter. De stichting borduurde daarop verder met de afbeelding van een chevallier (man te paard) op de jubileumplaquette.