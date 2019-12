Stichting Samen Werken zit in financiële problemen

Nieuwbouw Bravis ziekenhuis op Bulkenaar in Roosendaal gaat in twee fasen

10:34 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis in het Roosendaalse gebied Bulkenaar, in de bocht van de A58, wordt in twee fasen uitgevoerd. Dat zegt bestuursvoorzitter Hans Ensing van Bravis in een vraaggesprek met deze krant.