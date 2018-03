Stichting Leergeld De Brabantse Wal ziet aantal aanvragen fors stijgen

Leergeld heeft in 2017 765 kinderen in Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom financieel ondersteund. Door te helpen bij de aanschaf van schoolspullen, een fiets, zwemlessen, sportkleding of het vergoeden van de contributie voor een sportvereniging. ,,Sinds een jaar of twee hebben we ons werkgebied vergroot met Steenbergen en Woensdrecht. Daar zijn we van nul naar 80 kinderen gegaan. En ook in Bergen op Zoom zien we nog steeds een stijging van het aantal mensen dat een beroep op ons doet", zegt secretaris Peter Winters van Stichting Leergeld De Brabantse Wal.

ISD Brabantse Wal

De vergroting heeft te maken met het feit dat de ISD Brabantse Wal (de sociale dienst) hetzelfde gebied bestrijkt. En Leergeld voor die drie gemeenten de MPSK-regeling (Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen) uitvoert. Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het bijstandsniveau kunnen daar gebruik van maken. Winters: ,,De contributie voor een sportclub en zwemlessen worden daarmee vergoed. We passen uit eigen middelen bij voor bijvoorbeeld sportkleding of als het maximum van het gemeentelijk budget per kind is overschreden. Ook helpen we als de inkomensgrens wordt overschreden, maar het inkomen zich in een soort schemergebied bevindt."

100.000 euro

Leergeld genereert jaarlijks ongeveer een ton aan eigen inkomsten. Serviceclubs en bedrijven passen dat geld bij. ,,Gelukkig zijn er veel bedrijven en clubs die ons steunen. Zeker ook gezien de groei van het aantal aanvragen is die hulp hard nodig."

Eigen bijdrage

Winters benadrukt dat er van de (ouders) van de kinderen ook een eigen inspanning wordt verwacht. Bijvoorbeeld als ze een bijdrage willen voor een schoolreisje. ,,We vinden het belangrijk dat kinderen volledig kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Maar ze moeten ook beseffen dat dit soort dingen geld kost. Daarom vragen we vaak dat ze zelf ongeveer de helft bijdragen en daarvoor sparen. Al kan de hoogte per geval verschillen."