Stichting Karnaval Steenbergen hoopt op alternatieve optocht

De Waterstra­ot bouwt verder voor 2022: ‘Deze hele situatie vergt creativi­teit’

20 september BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN - Dat de optocht van ‘t Krabbegat in 2021 definitief niet doorgaat, is voor de bouwers van BC De Waterstraot uit Halsteren niet zozeer een verrassing meer. Maar een domper, dat is en blijft het wel. De afgelopen Vastenavend ging de club er nog met de eerste prijs in de A-categorie vandoor. Nu bouwen ze verder voor 2022.