Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom stopt en gaat door

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Stoom. Bergen op Weg. Lijvige boeken over Bergen op Zoom. Over de industrie, over het vervoer. De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom maakte ze. Het was een succes. Maar nu valt het doek. SIEB stopt als zelfstandige club en gaat op in de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom.

Dat hebben Koert Damveld, voorzitter van de Geschiedkundige Kring, en Marc van der Steen van SIEB tegenover deze krant bekendgemaakt. ,,We zijn nu als Stichting Industrieel Erfgoed ruim tien jaar bezig. Begin dit jaar hebben we met elkaar gepraat. Over wat nog onze ambities zijn'', vertelt Van der Steen. ,,De conclusie was dat we aan het einde van ons onderzoekslatijn zijn. Er zijn inmiddels ook al mensen uit SIEB vertrokken. Er is geen toekomst meer voor SIEB als zelfstandige organisatie.''

Werkgroep

Quote Geen toekomst voor SIEB als zelfstandige organisatie Marc van der Steen Maar de zes overgebleven mannen van SIEB vinden wel dat er rond industrieel erfgoed nog genoeg te doen is in de stad. ,,Het is zonde om dit onderwerp los te laten.'' Daarom speelden ze toch nog even met het idee om nieuwe mensen te werven. SIEB nieuw leven in te blazen. Maar uiteindelijk zochten ze toenadering tot de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, de grootste erfgoedorganisatie van de stad.

Volledig scherm De auteurs van Bergen op Stoom in 2009: Willem Heijbroek, Gijs Asselbergs, Marc van der Steen, Henk Franken, Toon Franken, Gerrit Groeneweg en Cees Boerhout. © Archief BN DeStem ,,We zijn gaan praten'', zegt voorzitter Damveld. ,,We werken immers al samen in de School voor Geschiedenis.'' Een aantal docenten van die succesvolle opleiding in de Bergse geschiedenis komt van SIEB. De uitkomst van de gesprekken was dat SIEB doorgaat. Als werkgroep van de Geschiedkundige Kring. Vier man sterk. Ard-Jan Bruijs, Toon Franken, Willem Heijbroek en Frans van Loon. Ze gaan op zoek naar versterking. Binnen de gelederen van de kring. In februari is de officiële aftrap voor deze nieuwe werkgroep.

Bergen op Stap

De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom was nog bezig met een derde project. Na Bergen op Stoom (2009) en de drie delen van Bergen op Weg (vervoer over water, spoor en de weg, 2014) had ook nog Bergen op Stap moeten verschijnen, een lijvige studie over de horeca in de stad. Henk Franken is daar al jaren mee bezig. ,,En dat gaat nog wel langer duren voordat het klaar is'', zeggen Damveld en Van der Steen. ,,We zien dat nu als een privé-initiatief.''

Collectie

SIEB deed meer dan het publiceren van boeken. De organisatie was betrokken bij de Stichting Behoud Weervisserij, introduceert een gieterijdag, ontfermde zich over archieven zoals van Nedalco en publiceerde ook nog een wandel- en fietsgids langs industrieel erfgoed.

SIEB wordt als organisatie in de loop van volgend jaar opgeheven. ,,Dat moet zorgvuldig gebeuren, we hebben nog een eigen collectie, zoals een aantal kachels en een plaquette van haardenfabriek Beckers. We moeten kijken wat we daar mee doen. Onze foto's zijn allemaal naar het West-Brabants Archief gegaan'', aldus Van der Steen.