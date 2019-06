Stichting de Vierschaar presenteert replica Canadese tank: ‘zo echt dat ie onder de wapenwet valt’

Jeukrups dwingt Woensd­recht tot inhuren extra bestrij­dings­be­drij­ven

10:00 HOOGERHEIDE - De overlast van de eikenprocessierups in de gemeente Woensdrecht giert zo uit de klauwen dat de buitendienst het niet meer aankan. ,,Het is niet te houden. Daarom huren we externe bedrijven in. We moesten iets doen", zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal.