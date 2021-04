Stichting Behoud Ketrientje bijt weer in het stof, rechter geeft Bergen op Zoom gelijk

Bergen op Zoom ging daar in eerste instantie in mee, maar kwam daarop terug nadat eigenaar tanteLouise daar bezwaar tegen maakte. De zorgverlener wil alles platgooien en er een nieuw complex neerzetten. Het behouden van beide onderdelen en die integreren is te duur, concludeert ook Bergen op Zoom. Ondanks dat beide delen van het pand wel bijzonder genoeg zijn om als monument te bestempelen.



De commissie Bezwaarschriften, die zich eerder boog over de bezwaren, concludeerde dat het vaste rechtspraak van de Raad van State (het hoogste bestuursrechtelijke orgaan) is dat omwonenden en mensen die geen direct-zakelijk belang hebben in een gebouw dat al dan niet monument wordt geen belanghebbenden zijn.