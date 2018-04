'Steun voor jonge mantelzorgers in Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom'

HOOGERHEIDE - Ze zijn het, maar vaak zonder het zelf te weten: jonge mantelzorgers. Want dat is iedereen onder de 24 jaar die thuis te maken heeft met een hulpbehoevend familielid. En dat weegt soms zwaar. De BWI in Woensdrecht steunt hen, samen met Bergse en Steenbergse collega's.

Pas nog, toevallig in de kappersstoel, hoorde Lenny Winkel van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht een typisch voorbeeld. ,,Ik werd geholpen door een leuke meid, jaar of 18. Pa zorgt voor ma die aan chronische rugpijn lijdt, haar broertje heeft een auto-immuunziekte. Zij kookt altijd voor het gezin, al jaren. Dan ben je dus mantelzorger." Daar was ze zich niet van bewust. ,,Tot ik vroeg of haar vriendinnen ook dagelijks thuis koken."

Een op de zeven jongeren groeit op in een gezin waar extra zorg nodig is vanwege ziekte of beperking. ,,Dan nog kan de sfeer goed en de last draaglijk zijn, maar vaak wordt er ongemerkt toch veel van een kind gevraagd. Zo van: je zus is nou eenmaal ziek, dus doe dit nou maar gewoon."

Worstelen

Sommigen worstelen en twijfelen. ,,Een meisje wilde er voor haar zieke moeder zijn, maar ook studeren in Tilburg. Ze durfde niet los te laten, maar na een emotioneel gesprek samen, heeft ze de stap toch gezet. Ze zorgt nog steeds voor haar, maar heeft nu ook haar eigen leven."

Quote Als je ouders problemen hebben en het thuis een zootje is, nodig je geen klasgenootjes uit om te spelen of te kletsen Lenny Winkel, Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht Soms is de situatie echt ernstig. ,,45 procent van de jonge mantelzorgers belandt zelf in een hulpverleningstraject. Zeker als ouders psychische problemen hebben of verslaafd zijn en het thuis een zootje is. Dan neem je geen vriendjes mee om te spelen, of vriendinnen om bij te kletsen." Omdat deze groep het vaak financieel niet breed heeft, raken jongeren in een isolement.

Met haar collega's Marloes Rutten en Joyce Joosen, die in Bergen op Zoom en Steenbergen mantelzorgers steunen, bezocht Winkel al scholen over de hele Brabantse Wal. ,,Ook daar is bewustwording nodig. ,,Is een leerling er met zijn hoofd niet bij? Het scheelt nogal of je zegt: 'hé, let eens op!' of 'hé, gaat het wel?'"

Samen koken en zeilen

Volledig scherm Jonge mantelzorgers uit de Brabantse Wal-gemeenten krijgen binnenkort een kookworkshop aangeboden. © BWI Woensdrecht Ze bieden jonge mantelzorgers leuke dingen aan. Op 16 september gaan ze zeilen met zeeverkennersgroep Karel Doorman. Er staan kookworkshops gepland op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht (20 april), De Steenspil te Halsteren (22 juni) en 't Ravelijn in Steenbergen (5 oktober).

Quote Een op de zeven jongeren groeit op in een gezin waarin iemand kampt met een ziekte of beperking Lenny Winkel, BWI Woensdrecht ,,Onder lotgenoten hoef je je niet te verstoppen of verantwoorden. Je begrijpt elkaar, mag eens mopperen, krijgt er- en herkenning. Samen koken en lekker eten is ontspannend. En ze raken ook nog bewust van wat een gezonde maaltijd is", zegt Winkel.

,,Maar we moeten ze wel in beeld krijgen. Als 1 op de 7 in zo'n gezin opgroeit, zijn dat er al drie in elke basisschoolklas. Tot aan de 24 jaar praat je dus over honderden." Hoeveel Winkel er sinds de registratie in 2017 begon op haar lijstje heeft? Ze zucht: ,,Ik haal de 25 niet eens."

Haar doel? Verdubbeling tegen eind 2018. ,,Dat geeft ons en de gemeente ook inzicht in het benodigde budget. Hopelijk geven familie of buren jongeren een zetje om zich te melden. We hebben geen koffer vol oplossingen, maar luisteren, adviseren en helpen bij beslissingen. We zijn wel leuke puzzelaars."

