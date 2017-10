Steun voor forse renovatie parkeergarage Achter de Grote Markt

Het geld wordt voornamelijk besteed aan het renoveren van de garage. Met name het verbeteren van de brandveiligheid en aanpak van lekkages en verlichting is daarbij van belang. Daarnaast is het de bedoeling dat de voetgangersentree wordt verplaatst naar de Potterstraat en verhuist Parkeerbeheer eveneens naar deze straat (pand van voormalige beddenspeciaalzaak Groenendaal).

Uitstraling

Het college benadrukt dat de opknapbeurt van groot belang is voor de uitstraling van de binnenstad. ,,De huidige bezetting is nog maar 40 procent, toen de AH nog aan de Vlaszak was gevestigd was het een stuk drukker en scoorde deze parkeergarage nog 70 procent. Er moet dringend wat gebeuren, deze investering is een belangrijke stap naar een gezonde toekomst van ons stadshart. Daar hoort een veilige garage bij", aldus wethouder Patrick van der Velden (GBWP).

Van der Velden kreeg met zijn betoog zeker niet alle handen op elkaar. De fracties van het CDA en BSD-raadslid Piet van den Kieboom waren niet bereid 2,8 miljoen maar 1,2 miljoen euro in de garage te steken. ,,Het is zeer onzeker hoe de consument zich gaat gedragen, we weten niet of de bezettingsgraad van de garage na renovatie een stuk hoger wordt. Er is 37 jaar nodig om die 2,8 miljoen terug te verdienen, dat duurt te lang. Wel vinden we dat er maatregelen nodig zijn om de garage op te lappen, maar dat kan ook voor 1,2 miljoen. Van dit bedrag kan ook de nabijgelegen Penstraat worden opgeknapt en vier elektrische laadpalen en een extra betaalautomaat worden aangeschaft", aldus BSD'er Piet van den Kieboom.

0,0 euro

CDA'er Verbogt had het over een bodemloze put. ,,Dit gaat veel te ver." Lijst Linssen is fel tegenstander van het collegevoorstel en wil geen 0,0 euro investeren in het plan. ,,Het is gewoonweg geen verstandige investering, we zijn het beste af als we deze garage afstoten en verkopen", aldus Ton Linssen. Twijfel was er wel bij de PvdA, maar uiteindelijk steunde ook deze partij het college.