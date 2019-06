Sterkste man van de Brabantse Wal mag naar Nederlandse Kampioenschap

Een wedstrijd op het scherpst van de snede, want de deelnemers tot 105 kilo konden zich kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap De Sterkste Man, dat later dit jaar wordt gehouden. Joel Blom was de deelnemer met de sterkste spieren en mag naar het NK. Ook de nummer 2, Jeffrey Laterveer kwalificeerde zich voor het NK.

Het was het vierde jaar dat De sterkste man in Ossendrecht werd georganiseerd. "We krijgen steeds meer bekendheid", zegt Harold Arts, die met zijn vrouw Tamara en Maurice Uijtdewillegen de wedstrijd houdt. "Het is een stuk erkenning dat ze zich bij ons kunnen kwalificeren voor het NK", zegt Arts. Maar hij is ook tevreden over de belangstelling.

De eerste twee edities werden georganiseerd op het kale Cichoreiplein in Ossendrecht. "We zijn vorig jaar verkast naar de dorpskern en dat geeft meer sfeer en meer publiek", legt Arts uit. Het was gistermiddag behoorlijk druk met mensen die de zware inspanningen van de spierbundels aanschouwden. Arts ziet behalve de publieke belangstelling ook het aantal deelnemers toenemen. "We begonnen met 14 deelnemers en nu zijn het er 22".