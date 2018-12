‘Sterck weer sterk maken’, zegt nieuw bestuur Bergse ondernemers

De Nederland­se Kluis heeft 1500 kluisjes te huur in Bergen op Zoom

6:00 BERGEN OP ZOOM - Wie waardevolle documenten, sieraden of andere kostbaarheden liever niet thuis bewaart, kan vanaf eind januari terecht in Bergen op Zoom. De Nederlandse Kluis opent dan in het voormalige pand van ABN AMRO in de Burgemeester Van Hasseltstraat een vestiging met 1500 safeloketten.