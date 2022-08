Sterck pleit voor boetes en mogelijk tijdelijke sluiting voor ondernemers die Bergse binnenstad vervuilen

Bergse onderne­mers moeten eigen omgeving schoonhou­den

BERGEN OP ZOOM - Alle ondernemers moeten in een straal van 25 meter rond hun zaak het zwerfafval (etenswaren, verpakkingen of andere materialen) opruimen. Deze zogeheten 25-meterregel neemt Bergen op Zoom binnenkort op in de afvalstoffenverordening.

4 december