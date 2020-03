Stekker uit plan Heilig Hartkerk: basisschool verhuist niet naar nieuwe wijkgebouw

Werkloze Noa en Sam (19) kunnen terecht in de landbouw: van pilsjes tappen naar aubergines inpakken

26 maart STEENBERGEN - Met haarnetjes op en gestoken in een t-shirt van auberginekwekerij Van Duijn, staan Noa Vrijenhoek (19) en Sam Schoutens (19) aubergines in te pakken bij het Steenbergse familiebedrijf. Het is weer eens iets anders dan pilsjes tappen of serveren in een restaurant wat de meiden uit Bergen op Zoom normaal gesproken doen.