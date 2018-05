Stefan van Rumund van Intertoys verkozen tot Bergse winkelheld

Hoofdver­dach­te bekent bezit wapentuig

14:58 STEENBERGEN - Fabian K. (48) uit Steenbergen heeft bij de politie toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor het wapenarsenaal dat vorige week werd gevonden in een boerderij in Welberg. ,,Hij neemt de verantwoording voor wat er in de boerderij van zijn zus en zwager is aangetroffen'', zegt advocaat Alfons Bals over de verklaring van het prominente lid van motorclub No Surrender.