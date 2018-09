Stef Bos en Guido Weijers dit seizoen bij Kloosterhof

Op het theaterprogramma staan twintig uitvoeringen van zeer uitlopende aard. In de theaterzaal van mfc Kloosterhof in Hoogerheide is er cabaret, muziek, toneel en een aantal kindervoorstellingen.

Toppers zijn de voorstellingen van Guido Weijers op 23 mei en van zanger Stef Bos op 5 juni.

Voorzitter van de stichting Podium Kloosterhof, Marinell Bruys, is er ook trots op dat de Ierse folkband The High Kings weer naar Hoogerheide komt. ,,Ze waren in ons vorige seizoen met twee uitverkochte voorstellingen het absolute hoogtepunt. Vandaar dat we ze weer gevraagd hebben.''

Nog meer folk is er van de Ierse band The Fureys. De leden zijn op wereldtournee vanwege hun veertigjarig jubileum en doen dan ook Podium Kloosterhof aan.

Jaarlijks vaste gast is het Echt Antwaarps Teater. ,,Ze krijgen elke keer weer de uitverkochte zaal aan het lachen'', zegt Bruys.

Op het podium komt ook een aantal tributebands, zoals The Bootleg Beach Boys, Dire Straits Tribute en The Bird Dogs, een perfecte imitatie van het Amerikaanse duo The Everly Brothers. Ernest Beuving vertelt en zingt over het leven van de in 2016 overleden zanger, componist en dichter Leonard Cohen.