Steenbergse wethouder Lepolder vertrekt naar Dongen

‘Waar kunnen er woningen bijkomen in Lepel­straat?’

6:00 LEPELSTRAAT - Een visie voor de woningmarkt in Lepelstraat. Dat wil de Dorpsraad van het dorp graag en die heeft daarom een brief naar de gemeenteraad gestuurd. ,,We merken dat er een tekort is aan starterswoningen bijvoorbeeld”, zegt voorzitter Bert Vos. ,,Maar ook nultredenwoningen zijn nodig, zodat mensen als ze ouder worden in Lepelstraat kunnen blijven wonen.” Maar welke mogelijkheden zijn er nog voor de woningbouw in het dorp? ,,We willen de basis weten”, zegt de voorzitter.