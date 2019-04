Steenbergse Ultraloop keert dit jaar terug

STEENBERGEN - Sportievelingen kunnen 12 mei in Steenbergen terecht voor de veertiende editie van de Ultraloop. Vorig jaar waren er niet genoeg deelnemers, dit jaar heeft de organisatie er alle vertrouwen in.

,,Vorig jaar hebben we moeten annuleren, de inschrijvingen kwamen toen moeilijk op gang", vertelt organisator Peter Suijkerbuijk. ,,We zitten nu ongeveer op de helft qua inschrijvingen, maar we weten dat veel deelnemers zich vaak laat inschrijven. We hebben er dus alle vertrouwen in.”

Back to the roots

Tijdens eerdere edities konden deelnemers ook 12 of 24 uur of een marathon lopen. Suijkerbuijk: ,,We merkten door het grote aanbod dat de deelnemers te verspreid waren over de verschillende onderdelen. Daarom gaan we weer terug naar waar we oorspronkelijk mee begonnen zijn veertien jaar geleden: de ultraloop van zes uur.”

Quote Het is een mooi afwisse­lend parcours Peter Suijkerbuijk, organisatie Deelnemers lopen een parcours van ongeveer 2,5 kilometer. De route loopt vanaf 't Cromwiel via onder andere de Oranjewal naar de Krommeweg en weer terug naar 't Cromwiel. Daar kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten. De wedstrijd duurt van 11.00 tot 17.00 ,,Het is een mooi afwisselend parcours, het loopt bijvoorbeeld niet alleen maar langs huizen", vervolgt Suijkerbuijk.

Speciale voorzieningen

,,In 2013 hebben we ook het WK georganiseerd voor de ultraloop van 24 uur, daardoor hebben we veel voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld grote schermen met de doorkomsttijden en posities. Thuisblijvers kunnen de wedstrijd ook real life volgen via internet.” De organisatie heeft ook een presentator ingehuurd.