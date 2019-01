Steenbergse tussen de zware criminelen in de rechtbank vanwege aanrijding: ‘Zelfs op school kreeg ik maar één keer strafwerk’

Bergse kinderen leren alles over de nar in aanloop naar Vastena­vend

18:39 BERGEN OP ZOOM - Kinderen van de verschillende basisscholen in Bergen op Zoom zullen de komende tijd van alles leren over de figuur de nar. De werkgroep Kindervastenavend gaf donderdag in een zaal vol leerkrachten de aftrap voor ‘project nar’, de opvolger van de Blauwe Schuit vorig jaar. Belangrijkste onderdeel dit jaar is een interactieve voorstelling in Den Enghel. Doel van de stichting is om kinderen warm te maken voor Vastenavend.