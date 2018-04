Steenbergse rockband Overload kapt ermee. Voorgoed.

,,Het succes van die reünie was overweldigend. In dat jaar werden we weer heel vaak gevraagd. Het bleef niet bij een eenmalige grap, we raakten zelfs behoorlijk goed ingespeeld'', vertelt zanger/gitarist Frenk de Groot.

Classic Rock

Overload begon ooit in de jaren tachtig in De Welberg te repeteren. Classic rock speelden ze, met nummers van bands als Status Quo, AC/DC, Black Sabbath, ZZ Top en The Doors. In De Gammele, een ruimte van de tot jongerencentrum omgetoverde Gummarusschool, was het eerste optreden. Voorprogramma's van New Adventures en Anvil lieten de band kennismaken met veel publiek. ,,Dat waren mooie tijden. Alleen het podium was al groter dan de cafés waarin we normaal speelden.''

Halverwege de jaren negentig was het klaar met de pret. Bekende rocksterren werden ze niet. Bovendien moest er gewoon gewerkt worden. Frenk de Groot en de broers René (gitaar) en Guido Smout (drums) bleven muziek maken, bassist Hubert hing zijn bas definitief aan de wilgen.

Reünie

Bij de eerste drie bleef het repertoire van Overload kriebelen. Die reünie in 2014, met Rien Luijsterburg als nieuwe bassist, was het gevolg. Frenk: ,,We maakten prachtige zaken mee. Zo speelden we ter promotie van Vospop op één dag in De Heen, Steenbergen, Kruisland, Dinteloord, opnieuw Steenbergen om tot slot met een jamsessie in Nieuw-Vossemeer te eindigen. Onvergetelijk.''

Dat de groep er nu echt mee ophoudt heeft volgens Frenk met drie zaken te maken. ,,Sologitarist René is verhuisd. Naar Drenthe, niet echt bij de deur. Bassist Rien is voor zijn werk heel vaak in het buitenland. Repeteren wordt dus lastig. Ten slotte maakte ik een solo-cd en heb een nieuwe band: Frenk & The Lean Machine.''

De podiumpremière is op Steenbergen Live, op 25 mei. Maar eerst is er dat allerlaatste feestje van Overload. ,,Daarna is het klaar. Ach, het waren opnieuw vier leuke jaren.''