Steenbergse rennertjes fietsen tussen de kegels door tijdens derde dag Kleine Tour

Die rennertjes waren gisteren alweer vroeg op, voor de derde dag van de Kleine Tour Steenbergen. Op het programma: de behendigheidsrit, gevolgd door een etappe die de kids naar Willemstad voer.

Concentratie

Vlak voor de start van de rit, die was uitgezet in de Oudlandsestraat, heerst er opperste concentratie bij de wielrenners. De een heeft van tevoren net iets meer geoefend dan de ander. Voorzichtig gaan ze het parcours op. De kegels en balletjes proberen te ontwijken en toch zo snel mogelijk weer over de finish. Een kleine verrassing was er wel voor de deelnemers: het parcours bevatte dit keer geen wip.

En daar was Anouk Goudriaan bijvoorbeeld heel blij mee. ,,Dat vind ik het minst leuke onderdeel'', zegt ze. ,,Ik ben er ooit afgevallen.'' Zij en ploeggenoot Amy van den Linden hebben de rit er net op zitten. Amy: ,,Het ging wel goed. We hebben van tevoren een keer met het hele team geoefend. We hadden het parcours uitgezet en hebben het uitgeprobeerd. Ik denk dat dat wel geholpen heeft.''

Geoliede machine

Thomas Overman is dan weer niet zo tevreden met zijn rit. Teveel kegeltjes die omvielen. Maar op het moment dat hij dat vertelt, krijgt hij van zijn ploegleider te horen dat hij het nog een keer mag proberen. ,,Ik had van tevoren geoefend en dat ging goed'', zegt Thomas. ,,Daarom had ik er wel vertrouwen in. Maar er vielen teveel kegels om.''

Bij Maxime Luijks ging dan weer heel goed. ,,Ik heb nul kegels laten vallen en ik had een goede tijd.''