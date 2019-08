Steenbergse platanen gaan eindelijk tegen de vlakte

SP-Kamerlid Van Gerven spreekt op protest­avond van actiegroep Red Bravis Bergen

11:52 BERGEN OP ZOOM - SP-Kamerlid Henk van Gerven is maandag 19 augustus een van de sprekers tijdens een thema-avond van de actiegroep Red Bravis Bergen in zaal Den Enghel in Bergen op Zoom. De bijeenkomst is een nieuwe stap in het protest tegen de aangekondigde sluiting in 2025 van de Bergse ziekenhuisvestiging.