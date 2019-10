Steenbergse moeder en dochter blijven in cel voor vermiste Belgische loodgieter

De politie zegt niets over het resultaat van de zoekactie afgelopen zaterdag in een loods van de moeder op het woonwagenkampje in Steenbergen. Duidelijk is dat de recherche er rekening mee houdt dat de Belg is vermoord en dat zijn lichaam daarna mogelijk in stukken is gesneden. Zaterdag zochten experts vooral naar bloedsporen die kunnen aantonen dat het misdrijf wellicht in de loods is gepleegd.