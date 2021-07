Steenbergse mantelzorgers krijgen allemaal een bon van 50 euro

WELBERG/DINTELOORD - Symbolisch namens alle mantelzorgers in de gemeente Steenbergen ontvingen vader Johan en dochter Sharona Bolluijt de mantelzorgwaardering.

Wethouder Koos Krook overhandigde het presentje aan vader Bolluijt uit Dinteloord, die mantelzorger is voor twee zoons met ADHD. Dochter Sharona (16) is zelf ook mantelzorger, terwijl ze zelf lijdt aan hypermobiliteit. ,,Zij krijgt iets anders: voor mantelzorgers onder de 18 wordt meestal iets georganiseerd om de gedachten even te verzetten. Zo kreeg de wat oudere jeugd onlangs een fotografieworkshop aangeboden", zegt Joyce Joosen van Wijzijn Steenbergen, dat mantelzorgers steunt.

Een pas van 50 euro van ‘Samen in Steenbergen’, te besteden bij 30 lokale ondernemers. 651 mantelzorgers ontvangen hem ook. Een blijk van waardering, maar ook symbolisch. ,,We doen dit eens per jaar om mantelzorgers onder de aandacht te brengen, maar ook zodat zij ons en wij hen beter weten te vinden”, zegt Joosen.

Mantelzorger voor iemand met psychiatrische problemen

Krook is blij dat de symbolische overhandiging dit jaar aan een gezin is waar psychiatrische problemen spelen. ,,Vaak zien mantelzorgers van mensen met psychische of psychiatrische problemen zichzelf niet als mantelzorger, maar meer als naaste."

Dat gold ook voor vader Bolluijt. ,,Wij? Mantelzorgers? Dat wisten we eerst ook niet. Voor ons was het gewoon zo dat we een hectisch en druk leven hadden. Je beseft niet dat wat je doet mantelzorg is. Maar nu weten we wel beter.”

Meer mantelzorgers in Steenbergen

Uit onderzoek van MantelzorgNL blijkt dat er niet 651, maar 7500 mantelzorgers in de gemeente Steenbergen zijn. ,,Dat kan zeker kloppen", zegt Krook. Maar niet iedereen registreert zich als zodanig. ,,En ook de belasting is per persoon verschillend.”

Uitgaande van die 7500 mantelzorgers, maken zij samen 2,7 miljoen euro aan onkosten om voor hun naasten te kunnen zorgen. Als dat werk door professionals gedaan zou worden, zou het de gemeente tussen de 46 en 66 miljoen euro kosten. ,,Dat kan de gemeente nooit betalen", zegt Joosen. En daarom vindt ze het zo belangrijk dat ook die onzichtbare mantelzorgers in beeld gaan komen. Het aantal geregistreerde mantelzorgers in de gemeente stijgt met 150 per jaar. ,,En zo kunnen wij ze beter ondersteunen.”