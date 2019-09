Steenbergse maakte YouTube-serie: ‘We proberen wat schroom rond seks weg te nemen’

Hoe is het om een trio te hebben? Windt dirty talk je op? En hoe belangrijk is de grootte van een penis voor een vrouw? Het zijn onderwerpen die terugkomen in de vijfdelige serie Flowjob, te bekijken via het YouTube-kanaal van radiozender Studio Brussel. De serie is geregisseerd door de 25-jarige Anneke Jongeneelen, die opgroeide in Steenbergen, maar inmiddels alweer jaren in Brussel woont en werkt. Ze wil met de serie een maatschappelijk gesprek in Vlaanderen op gang brengen.