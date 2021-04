Steenbergse clubs kunnen subsidie aanvragen uit corona-noodfonds

Er zijn 170 verenigingen en stichtingen in de gemeente. Hoewel er volgens wethouder Esther Prent geen signalen zijn dat een van hen acuut op omvallen staat, hebben ze het niet makkelijk in de coronatijd. ,,Sommige leden zitten al een jaar thuis, bijvoorbeeld bij bridgeclubs", zegt Prent. ,,Daar zijn veel kwetsbare ouderen lid van en samenkomen kan niet.



Er zijn verenigingen die leden hebben verloren, maar de buitensportclubs hebben het vaak ‘goed gedaan’, aldus Prent. ,,De tennis heeft gefloreerd en de vissport kon doorgaan. Zij hebben niet per se ingeteerd op de leden. Maar gym en karate hebben stilgelegen. We zetten een sport- en cultuurcoach in om verenigingen te helpen met wat nog wél kan en hoe leden vast te houden."