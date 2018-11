Steenbergs Hof van Nassau is bewoond: ‘Alles valt op zijn plek nu ze er zijn’

STEENBERGEN - ,,Ze komen allemaal blij binnen, dat vind ik zo leuk.” Locatiemanager Marcha Kwisthout staat de nieuwe bewoners van Hof van Nassau in Steenbergen op te wachten. Een deel van de nieuwe bewoners is maandag al gearriveerd in hun nieuwe thuis. ,,Je leeft hier een jaar naartoe en dan is iedereen er”, zegt Kwisthout. ,,Alles valt op zijn plek nu de bewoners er zijn.”

Het restaurant van het verzorgingshuis dat op de plek van de Lindenburgh is verrezen, stond maandag vol met mensen die een familielid aan het opwachten waren. De nieuwe bewoners werden van Nieuw-Vossemeer naar Steenbergen gereden. Ze kregen daardoor weinig mee van de verhuizing. Ze hoefden alleen hun persoonlijke spullen in dozen in te pakken en een verhuisbedrijf zorgde voor de rest.

,,Het ziet er super uit”, zegt Wenny van Sluijs, die samen met haar man Jan op haar moeder aan het wachten is. ,,Maar dat het er beter uitziet dan de units in Nieuw-Vossemeer, maakt in principe niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat het personeel lief is voor mijn moeder.”

‘Wennen’

Hof van Nassau van tanteLouise is een modern verpleeghuis geworden. Een groot voordeel voor de nieuwe bewoners is bijvoorbeeld dat ze veel bewegingsruimte hebben. Met een slimme armband om kunnen ze vrij rondlopen, omdat de armband precies weet waar ze wel en niet naartoe mogen. En als ze ergens niet in mogen, dan gaat de deur niet open. Daarnaast is alles in de buurt op het terrein zelf: er is een restaurant, er gaat binnenkort een winkeltje open waar ze boodschappen kunnen doen, er is een werkruimte en een Hofkamer, waar lezingen of andere voorstellingen gehouden kunnen worden.

Anne Huigen is net gearriveerd en komt aan in de woonkamer waar ze de komende tijd waarschijnlijk vaker te vinden zal zijn. Ze vindt haar nieuwe omgeving er ‘geweldig’ uitzien. ,,Ik had me dit niet kunnen voorstellen.” Toch is het wel even wennen voor haar. ,,Binnen gaat het wel, maar ik heb wel de tijd nodig om buiten de weg te leren kennen.”

Verhuizen

Iets verderop zit Sanne Kouwenoord bij haar oma, die na een lange dag een hapje eet en drinkt. ,,Het zal even wennen zijn voor haar”, zegt Kouwenoord, die samen met haar familie haar oma heeft opgewacht. ,,Het is hier heel mooi”, vindt ze. ,,Alle moderne snufjes zijn ook heel bijzonder en dat zal voor de verzorgers ook wel prettig zijn.”