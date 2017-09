Steenbergs Bakhuys gaat bakken in Dinteloord

Het Bakhuys uit Steenbergen gaat uitbreiden en start een tweede vestiging in Dinteloord. En dat was hard nodig. Want dat de winkel op de Markt in Steenbergen knus is, dat is zacht uitgedrukt, zegt het echtpaar. ,,We groeiden uit ons jasje, vertelt Bastiën. ,,We zijn in 2010 begonnen met het idee: mijn vrouw in de keuken en ik in de bakkerij. Maar inmiddels hebben we vier bakkers in dat hoekje zitten. We doen heel veel, maar hebben daar in Steenbergen niet genoeg ruimte voor.''

240 broden per uur

Bakker Henk Bunt besloot vlak voor de zomer zijn bakkerij te sluiten. En dat pand, dat is de ideale plek voor het Bakhuys. De broodbakkerij alleen al is drie keer zo groot als in Steenbergen. Bastiën: ,,In Steenbergen kunnen we zestig broden per uur bakken, hier 240 broden.''

Sinds de bekendmaking zijn de twee overladen met reacties. Bastiën: ,,We zijn straks de enige bakker op bijna 6.000 inwoners.'' De twee zien daarnaast veel voordelen aan Dinteloord. Irene: ,,Er is geen blauwe zone. En mensen uit Steenbergen gaan ook wel eens boodschappen doen hier. De Action is toch een publiekstrekker.''

Bastiën en Irene staan te trappelen om open te gaan. De komende weken wordt het pand opgefrist en krijgt het een nieuw kleurtje. De twee willen eind oktober al open gaan. Begin volgend jaar sluiten ze de winkel wel voor een grondige verbouwing. Want het kenmerk van het Bakhuys is: open en eerlijk.

Open bakkerij

Wie weleens bij de bakker in Steenbergen is geweest, weet dan direct waar het over gaat: wie in de winkel staat, kan zien waar de bakkers mee bezig zijn in de open winkelruimte. Dat moet straks ook in Dinteloord het geval zijn.