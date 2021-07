Steenbergenaar is wederom tevreden over de Wmo

Krab-in-Sto­re in Bergen op zoom is ‘voor herhaling vatbaar’

25 juli BERGEN OP ZOOM - Van donderdag tot en met zondag was er afgelopen weekend Krab-in-Store in de Bergse binnenstad: speciale aanbiedingen en acties. ,,Lekker druk, iedereen was enthousiast en we hebben goed verkocht. Het was zeker voor herhaling vatbaar”, zegt initiatiefneemster Kim van Dongen van Hippe Zaken.