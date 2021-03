Steenbergenaar (54) filmt vriendin tijdens verkrachting en probeert haar te doden: 20 jaar cel

Omstreden megawindmo­lens bij Dinteloord: komen ze er nog?

26 maart DINTELOORD - Van alle nieuwe windmolens in Nederland komen er vier op de tien in, of pal naast, beschermde natuurgebieden te staan. In West-Brabant is dat naast het Volkerak, waar vier megawindmolens gepland staan. Dat blijkt uit onderzoek door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in samenwerking met EenVandaag en Trouw. De vraag is echter: gaan die molens er wel komen?