Steenbergen zoekt panden om een AED aan op te hangen

Er zijn al 14 AED's van de gemeente die altijd beschikbaar zijn en daarnaast moeten er 54 City AED-apparaten komen. Wethouder Koos Krook zegt dat er in samenwerking met de vier EHBO-verenigingen in de gemeente al circa 30 locaties gevonden zijn om er eentje aan op te hangen. ,,Voor de nu resterende locaties is een oproep gedaan via de diverse communicatiekanalen om als eigenaar je huis of bedrijfspand aan te melden als AED-locatie.”



Er zijn nog meer AED's in de gemeente, bijvoorbeeld particuliere of de twee die van de gemeente zijn maar niet altijd beschikbaar zijn, maar die zijn niet opgenomen in het hartveilige netwerk. ,,Op deze wijze is de dekking geborgd en loop je geen risico bij een verhuizing of het niet juist onderhouden van een AED apparaat. Daarnaast dienen alle apparaten 24/7 beschikbaar te zijn.”