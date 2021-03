Steenbergen wil jongeren niet kwijt: ‘Bouw meer goedkope woningen voor nestverlaters’

Is dat niet wat ambitieus? Kouwen: ,,Een hard cijfer, maar we bouwen nog geen 100 woningen per jaar, dus dan gaat het om 25 huizen.” In een eerste schriftelijke reactie zegt het college niets te zien in het vastleggen van zo'n percentage voor nestverlaters. ,,Nergens is namelijk vastgelegd hoeveel woningen er voor starters moeten worden gerealiseerd.”



Baali vindt de reactie teleurstellend. ,,Dat is niet denken in ambitie, maar het verdedigen van het huidige beleid. Daarnaast zeggen ze eigenlijk: die nestverlaters vallen onder de starters.” En dat is nu juist het punt van Kouwen en Baali: zij vinden dat een aparte doelgroep. ,,Het zijn mensen tussen de 18 en 28 die voor het eerst op zichzelf gaan. Dan zoek je huisjes met één slaapkamer. Geen eengezinswoning.”