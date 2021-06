Steenbergen wil haar musea flink meer geld geven

STEENBERGEN - Musea in de gemeente Steenbergen krijgen flink meer financiële ondersteuning, er komt geld om monumentale voorgevels op te knappen, kunstwerken worden structureel onderhouden en Steenbergen zet vol in op de Vuelta van 2022. Dat zijn de plannen die de gemeente heeft op het gebied van kunst en cultuur, de komende vier jaar.

Het A.M. De Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer, De Holle Roffel in Kruisland, De Klokgevel in Steenbergen en Het Bakhuys in De Heen krijgen momenteel jaarlijks 400 euro van de gemeente. Vanaf 2022 wordt dat 1500 euro. Een flinke stijging, maar zeer nodig, zegt wethouder Wilma Baartmans. ,,Ze kregen heel weinig van ons, onvoldoende voor hun begrotingen. Kosten voor onderhoud, beheer en de panden stijgen, dus een ophoging van onze bijdrage is wel zo netjes."

Onderhoud voor kunst en voorgevels

Daarnaast neemt de de gemeente een ‘abonnement’, zoals Baartmans het noemt, op onderhoud van de 15 oorlogsmonumenten en kunst in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Hieronder valt bijvoorbeeld het monument in het stadspark van Steenbergen. ,,Er is nu geen structureel onderhoud, terwijl ze wel belangrijk Steenbergs erfgoed zijn. Met regulier onderhoud blijven ze in goede staat.” Dit gaat de gemeente 4000 euro per jaar kosten.

Wie een pand met monumentale voorgevel heeft, kan via een stimuleringsregeling geld krijgen om de voorgevel als monumentaal aan te wijzen. De gemeente wil hier 30.000 euro per jaar voor beschikbaar stellen. Dat is ook voor onderhoud en restauratie in oude stijl. In het kader van 750 jaar Steenbergen alleen maar goed als dit veel gebeurt, vindt Baartmans. ,,Zo houden we de vestingstad zichtbaar."

Vuelta 2022

Verder is de gemeente van plan om eenmalig 40.000 euro uit de algemene reserves te halen voor de Vuelta, die in 2022 de derde etappe Steenbergen aan doet. ,,We willen de stad op de kaart zetten, zeker omdat we in dat jaar ons jubileum hebben.”

Dat staat allemaal in de dinsdag gepresenteerde perspectiefnota, oftewel het huishoudboekje waar ook plannen in staan voor de komende vier jaar. Wethouder Koos Krook van Financiën licht toe dat de gemeente financieel gezond is waardoor veel nieuwe ideeën kunnen worden uitvoeren. Ze worden dan ook betaald uit het huishoudboekje en de spaarpot wordt zo goed als niet aangesproken. De gemeenteraad beslist op 8 juli of ze gaat met deze de plannen.

De OZB en andere gemeentelijke belastingen stijgen de komende jaren dan ook niet meer dan met de gebruikelijke inflatie. Ook is er een buffer van 7 ton om coronagerelateerde zaken op te vangen.