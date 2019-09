Steenbergen was te laat, provincie greep in. Wat kan de gemeente nog? ‘Heel weinig’

Interview Missiona­ris Jan van Aert (84) uit Huijbergen is een beroemd­heid in Taiwan

21 september HUIJBERGEN - Aan de thee in het broederhuis van Huijbergen schiet Jan van Aert (84) vol. Na een verblijf van 57 jaar op Taiwanese bodem is de laatste Nederlandse lazarist weer thuis. Maar wat is thuis als je zo lang weg was van je geboortegrond? Jan heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Dankbaarheid en heimwee vechten om voorrang. ,,Na al die jaren voelt hij zich meer Chinees dan Nederlander. Zijn hart ligt in Taiwan.”