Steenbergen: 'Vuil op straat is een aandachtspunt'

KieswijzerSTEENBERGEN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: Steenbergen.

Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen in Steenbergen over gaan? Deze vijf inwoners geven hun mening. Stephan Ardon is ondernemer in Steenbergen, hij is eigenaar van Sardonos, een cateringbedrijf. Hakim Tampoebolon is een actieve Dinteloorder die bij tal van organisaties is betrokken, zoals de Dorpsraad. Rob Rijshouwer is al zestien jaar vrijwilliger in Kruisland, Dick Vogelaar komt ook uit Kruisland en is onder meer betrokken bij de buurtpreventie en Kiwanis Steenbergen. Annelies van Loenhout zet zich in om Nieuw-Vossemeer leefbaar te houden.

Volledig scherm © Janie van de Pas

‘Geen nieuwe windmolens’

Hakim Tampoebolon over openbare ruimte: ,,Mijn schrikbeeld is dat Dinteloord wordt ingepakt tussen het glas van het Agro Food Cluster en windmolens. Dat zie ik niet zitten. De wind waait niet alleen in Dinteloord. We hebben de komst van meer windmolens weten tegen te houden. Toch zijn er nog sluimerende plannen voor de bouw van meer windmolens rond het dorp, van wel 200 meter hoog . Ik moet er niet aan denken. Ik zie liever dat er zonnepanelen komen, zoals sommige boeren nu al op hun stallen doen.’’

‘Afvalsysteem werkt zo niet’

Stephan Ardon over groen: ,,Het nieuwe afvalsysteem heeft weinig met het milieu te maken. Ik moet straks op het industrieterrein in mijn auto stappen om aan de andere kant van het industrieterrein mijn afval weg te gooien. Het idee van een ontmoedigingsbeleid, om mensen te dwingen afval te scheiden, straft ze mensen die het wel goed willen doen. Ze gooien uit gemakzucht het restafval bij het plastic afval. Daarnaast heeft het scheiden van afval door de burger weinig zin, als bedrijven niet gedwongen worden hun afval te scheiden.’’

‘Verplichten iets te doen’

Rob Rijshouwer over samenleving: ,,Kleinere verenigingen hebben subsidies nodig. Het aantal vrijwilligers loopt al terug. De betrokkenheid van mensen bij verenigingen wordt steeds minder. Als je geen subsidie meer krijgt, moet je gaan bedelen, wil je iets doen. Dat zie ik niet lukken. Ik ben bang dat er dan van alles wegvalt in Kruisland. Te veel subsidie moet ook niet. Dan worden mensen lui. Misschien moeten we mensen wel verplichten om en x aantal uren iets te doen voor de maatschappij.’’

‘Vuil op straat aandachtspunt’

Annelies van Loenhout over openbare orde: ,,Er wordt heel veel afval gedumpt. Ook bij ons op Nieuw-Vossemeer. Ik deed jaren mee met de opschoondag. Wat je dan allemaal ophaalt. Als het gras van de bermen en plantsoenen is gemaaid, zie je ineens hoeveel rommel er ligt. Je weet nooit wie het weggooit. Hoe wil je dan boetes uitdelen? Soms zie je rommel jaren liggen. Ik voed mijn kinderen zo op dat ze niks op straat gooien, maar dat doet lang niet iedereen. Ik vind dat vuil op straat een aandachtspunt voor iedereen moet zijn.’’

‘Nieuwbouw nodig in dorpen’