Steenbergen vraagt aandacht voor landelijke opschoondag

Programmamaker Peter van Langerak speelt zelf mee in het filmpje, als bezoeker van een fictief restaurant waar ober Wilco Meijer bijvoorbeeld plastic soep serveert. Van Langerak noemt de opschoondagen belangrijk. ,,Te gemakkelijk laten we vuil achter in de bermen en denken we dat de gemeente het wel opruimt.’’

Beleidsmedewerker openbare ruimte en afvalzaken Carien Free komt in de film ook aan het woord. Zij geeft uitleg over zwerfafval en nodigt inwoners uit om zelf op stap te gaan in hun buurt, met knijpertje en vuilniszak. De gemeente stelt alle materiaal beschikbaar en haalt ook de vuilniszakken op.

Opschoondag

In Steenbergen vindt de aftrap van de opschoondag plaats op zaterdag 26 maart, een week later dan elders in het land. Het door Van Langerak gemaakte filmpje wordt komende zondag uitgezonden bij de lokale omroep SLOS, in het programma Thuis in Steenbergen. Ook daarna zendt de omroep geregeld voorlichtingsfilmpjes over zwerfvuil uit.