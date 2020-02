Steenbergen verkoopt grond voor hotel langs A4

De omwonenden, de families De Meijer en Van Wesel, hebben twee jaar in onzekerheid gezeten over het wel of niet doorgaan van het hotel. En ineens hoorden ze binnen een maand dat alles rond is.

Regeling voor bewoners

Marian de Meijer is erg boos, zei ze donderdag tijdens een vergadering op het gemeentehuis. ,,Het wordt een onleefbare situatie voor ons. We hebben straks geen keus. We hopen dat we fatsoenlijk worden uitgekocht.”

Wethouder Willy Knop heeft onlangs met de bewoners om de tafel gezeten en met de initiatiefnemers van het hotel een afspraak gemaakt. Ze moeten een regeling treffen met de bewoners. ,,Ik ben blij dat we die afspraak hebben kunnen maken’’, zei Knop. ,,Het was eerst een mondelinge afspraak, maar die gaan we nu op papier zetten.”

De Meijer vindt die afspraken te vrijblijvend. ,,Gezien het grote bedrag dat de gemeente binnenhaalt met dit hotel, moet het een peulenschil zijn om ons te compenseren.”

‘Goede ontwikkeling’

VVD’er Jos Verbeek en Nadir Baali van de PvdA maakten zich hard voor stevigere compensatieafspraken. Verbeek: ,,Het hotel zelf juichen we toe, maar met de omwonenden had vanaf het begin rekening gehouden moeten worden.” Hij hekelde het feit dat Knop van tevoren niet in gesprek is gegaan met de omwonenden.

De twee partijen kregen de rest van de raad niet mee. Over het algemeen zijn de raadsleden het erover eens dat het nieuwe hotel een goede ontwikkeling is voor Steenbergen. Jan Veraart van Gewoon Lokaal!: ,,Het hotel geeft nieuwe kansen. Maar we delen de zorgen van omwonenden. De informatievoorziening moet beter.” De politici vroegen Knop om hen vooral op de hoogte te houden. Wat de omwonenden betreft, zien ze nog genoeg momenten om het gesprek aan te gaan.