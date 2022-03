Steenbergen vangt 75 Oekraïense gezinnen op, Woensdrecht biedt 100 slaapplaatsen aan

App die buren bij elkaar in de auto brengt om benzine te besparen, pilot in West-Bra­bant

HOOGERHEIDE - Als eerste regio in Nederland beschikt West-Brabant over de carpoolapp Nabogo. Die brengt buren bij elkaar om samen te rijden. Zeker nu de benzineprijs explosief is gestegen, groeit ook de interesse om zo geld te besparen.

