Steenbergen: twee agrariërs in verkiezingsrace om wethouder te worden

Gommeren runt sinds 1975 een boerenbedrijf in Kruisland dat gespecialiseerd is in de teelt en wereldwijde handel in pootaardappelen. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in landbouworganisaties. Nu hij zijn bedrijf in handen kan geven van de volgende generatie, is Gommeren in de gelegenheid om een wethouderschap te bekleden, zegt hij.