Steenbergen trekt miljoen euro uit voor steunfonds coronacrisis

STEENBERGEN - Er komt een miljoen euro vrij in Steenbergen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die in de knel komen te zitten door de coronacrisis. Dat heeft de gemeenteraad gisteren bepaald tijdens een bijzondere vergadering.

Bijzonder, omdat door de maatregelen rondom het virus maar elf raadsleden aanwezig mochten zijn in de raadszaal. Voor publiek was geen plek: geïnteresseerden konden de vergadering wel online live volgen of via de lokale zender SLOS.

Vinger aan de pols

De kijkers zagen dat de aanwezige raadsleden unaniem instemden met het voorstel van het college om een miljoen euro te reserveren voor het steunfonds. Er waren wel kanttekeningen. En dan vooral om het in een keer beschikbaar stellen van het bedrag. De politici wilden wel de vingers aan de pols kunnen houden. Daar stemde het college mee in: na elke uitgave van 250.000 euro informeert zij in de toekomst de raad wat er met het geld gebeurd is. Wat de VVD betreft, ging die tegemoetkoming niet ver genoeg: fractievoorzitter Kees Gommeren wilde eigenlijk ook een vooruitblik van de uitgaven.

Volledig scherm Er mochten een stuk minder raadsleden in de zaal aanwezig zijn. © Facebookpagina gemeenteraad Steenbergen

Meer geld Voedselbank

Het tussentijds controleren was belangrijk voor Maurice Remery van Gewoon Lokaal! om in te stemmen met het voorstel. ,,We moeten kunnen reflecteren of we op de goede weg zijn. Of dat er misschien bijgesteld moet worden. Dat doen we niet om dwars te zitten, maar om het college te ondersteunen.”

Waar het geld voor het steunfonds precies naartoe zal gaan, is nog onduidelijk. In Steenbergen zijn al maatregelen voor de korte termijn genomen: zo is er meer geld naar de Voedselbank gegaan en hoeven ondernemers verschillende gemeentelijke belastingen nog niet te betalen.

Criteria voor steun

Wat er op de lange termijn nodig is, is niet duidelijk. Daarom wordt er alvast een miljoen gereserveerd. Wethouder Koos Krook gaf aan dat hij de komende tijd criteria op gaat stellen aan de hand waarvan hij het geld wil uitgeven.

Of het geld bijvoorbeeld naar een groot bedrijf kan gaan als dat op omvallen staat, wilde Tim Huisman (D66) weten. Daar zijn die criteria voor, antwoordde de wethouder. Krook: ,,We zullen rekening moeten houden met wat we in onze zakken hebben. En die zijn een stuk minder groot dan die van het rijk. We willen voorkomen dat kleine bedrijven acuut in geldnood komen.”