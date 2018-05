Steenbergen schiet aanleg glasvezelnetwerk alsnog voor

Normaal gaat de gemeente niet over tot een voorfinanciering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk dat telefonie en internet mogelijk maakt. Toch maakt het nu een uitzondering. De kosten voor de aanleg van het netwerk zijn te hoog voor lokale ondernemers, zegt woordvoerster Angelique Harbers van de gemeente Steenbergen. "Nu de eerste kavels zijn verkocht, willen we een gunstig vestigingsklimaat niet in de weg zitten."

Kleine bedrijven

Eerder verklaarde de gemeente op vragen van Michel Lambers van de Volkspartij nog dat een glasvezelnetwerk geen openbare nutsvoorziening is. Gas, water en licht zijn dat wel. Om die reden is op Reinierpark, wat een uitbreiding is op bedrijventerrein Reinierpolder I, geen glasvezelnetwerk aangelegd. Volgens Harbers is de aanleg daarvan nog altijd niet de taak van de gemeente en gebeurt dat ook elders niet.

De normale gang van zaken is dat telecombedrijven de kosten voor de aanleg van zo'n netwerk verhalen op het eerste bedrijf dat neerstrijkt op een bedrijventerrein. Aangezien het op Reinierpark om relatief kleine bedrijven gaat, beseft de gemeente dat de bedrijven deze kosten niet zomaar kunnen ophoesten. Johan van Gils van Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) is blij met het besluit van de gemeente. "Ons doel is bereikt. De complimenten voor hoe het is opgelost."

Basisbehoefte

Van Gils ziet een glasvezelnetwerk op een bedrijventerrein als een basisbehoefte. Net als een riolering en een gasaansluiting dat zijn. "In deze tijd is dat een vereiste?" Michel Lambers van de Volkspartij noemt het hopeloos achterhaald dat de voorziening niet in het rijtje gas, water en licht is opgenomen.

Dat vindt ook Frank van Deursen van INPIEQ, een van de eerste kopers op Reinierpark. Hij trekt als eerste bij de gemeente aan de bel. Later gevolgd door ondernemersvereniging OPS. Het bedrijf Fore Freedom gaat binnenkort het glasvezelnetwerk op Reinierpark aanleggen.