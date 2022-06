Steenbergen: ‘Mantelzorgers meer lucht en ontspanning geven’

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen gaat de mogelijkheden in kaart brengen om mantelzorgers meer lucht en ontspanning te geven. Hulp invliegen op momenten dat het mantelzorgers teveel wordt, zet immers meer zoden aan de dijk dan een hogere financiële vergoeding, is het gevoel in de gemeenteraad.

De onlangs geïnstalleerde wethouder Nadir Baali pakt de handschoen op naar aanleiding van een politiek debat, aangezwengeld door raadslid Luc Aben van de nieuwe fractie Stem0167. Die vindt dat de gemeente een ‘voorbeeldfunctie’ moet vervullen als het gaat om hulp en ondersteuning van de ruim 7400 mantelzorgers in Steenbergen.

Volgens informatie van de landelijke vereniging MantelzorgNL zijn ongeveer 1200 van die 7400 mantelzorgers meer dan acht uur in de week intensief bezig met de zorg voor een naaste. Bovendien zou 1 op de 5 kinderen in Steenbergen opgroeien in een gezin waar mantelzorg nodig is.

In de huidige situatie kunnen mantelzorgers, aldus Baali, via de WMO bij de gemeente of via de zorgverzekeraar vervangende zorg aanvragen. ,,Maar dat kan maar één keer voor veertien dagen. Terwijl mantelzorgers juist behoefte hebben om zo af en toe een dagje vrij te hebben om adem te kunnen halen.” Baali wil onderzoeken hoe dat in de praktijk geregeld kan worden. ,,Vraag is wat haalbaar is. Misschien kunnen we daar een aparte stichting voor oprichten of is er meer mogelijk met vrijwilligers.”

‘Niet meer geld’

Mantelzorgers meer geld geven, is niet de oplossing, vinden de meeste raadsleden. ,,Mantelzorg doe je gewoon. Het is net zoiets als de huwelijksgeloften”, aldus CDA’er Jeroen Weerdenburg. Hij vroeg Baali wel om de handen ineen te slaan met scholen en bedrijven. In een betaalde baan verlof opnemen om te mantelzorgen, is niet bij alle werkgevers vanzelfsprekend. In Steenbergen trekken overigens maatschappelijk werkers van WijZijn regelmatig de wijken in om mantelzorgers advies en steun te geven.