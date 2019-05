Steenbergen Live! is mini-Lowlands

STEENBERGEN - Veertig artiesten verdeeld over zes podia. Van Nederlandstalig en pop tot house en hardstyle. Steenbergen Live! heeft het allemaal in huis. Een soort mini-Lowlands, maar dan bij Steenbergenaren in de achtertuin. Waar bezoekers reppen over de sfeer.

'Geef mij maar de zon’ zingt John West later die avond vanuit de Amb!ance, een van de zes podia op Steenbergen Live! En zon krijgen de festivalgangers. Tot laat in de avond is het meer dan aangenaam op het weiland aan het Waterhoefke net buiten Steenbergen.

Quote Toch geweldig, zo'n feestje dichtbij huis. Paul van Barneveld, bezoeker

Rockbands

Het maakt dat het festivalterrein vroeg in de avond meteen vol loopt. Voor Paul van Barneveld en Gian van Eekelen is het festival vaste prik. ,,We komen voor de rockbands", zegt Paul. De Queen-tribute band, daar verwacht hij veel van. ,,Toch geweldig, zo'n feestje dichtbij huis."

Quote De kracht van het festival is de intieme sfeer. Erik Scherpenisse, organisator

Organisator Erik Scherpenisse loopt ontspannen rond over alweer de vijfde editie van Steenbergen Live! Hij verwacht zeker 3.000 bezoekers. ,,De voorverkoop heeft positief uitgepakt. Net als vorig jaar. We hadden misschien wel kunnen groeien. Maar de kracht van het festival is de intieme sfeer. Die wil je behouden."

Iets te kiezen

De festivalganger heeft dit jaar wat te kiezen. Veertig artiesten verdeeld over zes podia, met ieder een eigen muziekstijl. Van rock, volkszangers, lokale dj's tot techno. Dat laatste genre is nieuw, net als het podium 'Wereld van verschil', waar techno de speakers vult. Hoewel niet ieders smaak, ziet Erik Scherpenisse de belangstelling voor dit genre groeien.

Toch is het begin van de avond vooral John West en de Rotterdamse U2 tribute band Mount Temple die de dienst uitmaken. Het succes van 'Loods 85', in samenwerking met Wolfrock, dat in juli wordt gehouden op de Markt in Steenbergen is herhaald. Met dit jaar een zes keer grotere area, waar het aangenaam kennismaken is met bands als de Zeeuwse-Vlaamse Weidetulpjes. Een knipoog naar de Heideroosjes.

Behoorlijke klus