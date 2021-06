Steenbergen lijkt 5 ton in de plus te staan, maar ‘snoept’ ook flink uit spaarpotten: ‘Misleidend’

Interview De man die De Maagd en Gebouw-T moet verbinden: ‘Bergen op Zoom verdient podia om trots op te zijn’

11:15 BERGEN OP ZOOM - De samenwerking van Theater de Maagd en Gebouw-T gaat een nieuwe fase in. Beide organisaties moeten in elkaar schuiven tot een krachtig cultuurpodium waar ook het onderwijs en het bedrijfsleven bij aanhaken. Gert-Jan de Koster is aangesteld als kwartiermaker en maakt het plan van aanpak. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we iets bijzonders gaan creëren.”